Аналитик Эрчин: Трамп будет пытаться помешать сближению России и Китая

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет препятствовать сближению России и Китая с целью сохранить экономическое превосходство Штатов, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
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