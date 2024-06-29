Две легенды ралли получат современные версии для дорог общего пользования

В честь 40-летия легендарного раллийного автомобиля Ford RS200, выпущенного в 1984 году, британская компания Boreham Motorworks получила от Ford официальное разрешение на производство современных ремейков RS200 и Escort Mk 1, предназначенных для дорог общего пользования.
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