ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 октября 2023 года

Энергия дня четырнадцатого октября две тысячи двадцать третьего года = 885 =Астрология: отношения между планетами подобны отношениям между людьми =Болтливый человек - это распечатанное письмо, которое все могут прочесть =Буквы - это заповеди Неба, данные Человечеству через язык, это законы и заветы Жизни= Всё взаимозаменяемо, всё возвращается: добро - добром, зло - злом, нежность – нежностью = "Всё, что заставляет вас вспомнить обо Мне, - говорит Господь, - это и есть Любовь" = Грех и невежество в одно мгновение могут быть заменены святостью и прозрением =Информация, проходя через Энергию, даёт структурированную Материю = Истина заключается в мудрости смотреть внутрь себя без всякой защиты =Истина - это не то, во что ты веришь, Истина - это то, чем ты являешься ="Кто не стремится познать Истину сердцем, найдёт способ очернить её умом!" = Кто сохраняет способность видеть в этом Мире прекрасное, тот не стареет! =К фундаменту всегда требования большие – это зона повышенной ответственности = Мудрость человека заключается в том, как он воспользуется дарами Природы = Мы не сможем действовать последовательно, если не будем открытыми для перемен =Мы - те, кто сотворён из пыли Космоса, наследуя Жизнь от беспредельного Целого = Начните слушать Небеса, принимайте озарения, размышляйте, и вы всё поймёте сами= Наше предназначение не в том, чтобы изменить Мир, а в том, чтобы измениться самим= Ненависть, обида, осуждение – это примитивные формы воспитания другого человека =Никогда не презирайте людей за что бы то ни было - это наиболее опасный вид осуждения = Никогда не торопись, спешить некуда; всё, что происходит быстро, живёт недолго = Откроется пропасть, грандиозно и величественно, и станет перед людьми выбор .