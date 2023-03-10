Автоэксперт предупредил о снижении безопасности на дорогах из-за весенней погоды

Яркое солнце может стать для водителей настоящей проблемой. Весенняя погода может создавать опасные ситуации на дорогах, в частности, это касается ярких солнечных лучей, которые ослепляют водителей.
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