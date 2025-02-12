Anduril берет под контроль программу Microsoft по производству VR-гарнитур для военных стоимостью 22 млрд долларов

Армия планирует предоставить начинающему производителю оружия Anduril контроль над одним из своих самых громких и долгоиграющих проектов, известным как Integrated Visual Augmentation System (IVAS), в ожидании окончательного одобрения Министерства обороны (DoD), сообщил основатель компании Палмер Лаки в своем блоге во вторник.