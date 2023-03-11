Шеремет: Подоляку, после угроз устроить в Крыму «горячий сезон», будет эксклюзив в виде тюремной камеры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о том, что советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, после угроз устроить на полуострове «горячий сезон», приготовлена уютная тюремная камера, где он проведет остаток своих дней.