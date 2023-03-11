Шеремет: Подоляку, после угроз устроить в Крыму «горячий сезон», будет эксклюзив в виде тюремной камеры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о том, что советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, после угроз устроить на полуострове «горячий сезон», приготовлена уютная тюремная камера, где он проведет остаток своих дней.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о том, что советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, после угроз устроить на полуострове «горячий сезон», приготовлена уютная тюремная камера, где он проведет остаток своих дней.
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