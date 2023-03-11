РИАП "АПРАЛ" МТ

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Быстрый Жуков
    Это Вагнер с ними покончит👎😂😂🤣🎶мочить мразей хохлопидорских при чем все без разбора👎👍🥊😂Подоляка: Киев пе...
  • Severyanin
    Наверное макаронами задолбал.Актриса Болтнева ...
  • Владимир Петров
    И кто будет бандеровским Паулюсом?Военкор Поддубный...

Шеремет: Подоляку, после угроз устроить в Крыму «горячий сезон», будет эксклюзив в виде тюремной камеры

Шеремет: Подоляку, после угроз устроить в Крыму «горячий сезон», будет эксклюзив в виде тюремной камеры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил о том, что советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, после угроз устроить на полуострове «горячий сезон», приготовлена уютная тюремная камера, где он проведет остаток своих дней.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх