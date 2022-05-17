Газета.ру

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Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России и защищают демократию

Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России и защищают демократию

США и Греция будут вместе противостоять России и защищать демократию там, где это необходимо. Об этом заявил американский президент Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, передает РИА "Новости".

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