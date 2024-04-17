В Баку-на-Неве уже четвёртый день ловят террористов, убийц и грабителей участников антимиграционного пикета из числа нацболов.
В Питере многонациональные опера избили и пытали только что вернувшегося с передовой ветерана СВО
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Огласка обязательна, иначе всё замнут. Хорошобы взять это дело под контроль, но кто может это сделать, разве что губернатор, что бы как-то повысить свой рейтинг.
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8 час.
W
Walery
Это такая гарантирующая законность структура! Например, при ее наличии тебя в РФ уже не было бы. Ну сам подумай - кто ты и что ты? Ответ прост - ты тварь продажная...
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2 час.
Олег Самойлов
Ты откуда вылупилось, уебище, нарисованное импортными буккаффкаме? Не пора ль тебе, выблядку пьяной камуноиздной пршмандовки к ней подкатиться, чтобы она тебя назад засунула на переделку? Только чтобы спермы качественной поглотала, а не от бомжей подплатформенных, когда тебя ей сливали! Как переделает, тогда и поговорим!
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1 час.
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