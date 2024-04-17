В Питере многонациональные опера избили и пытали только что вернувшегося с передовой ветерана СВО

Виктор Гайдуков Огласка обязательна, иначе всё замнут. Хорошобы взять это дело под контроль, но кто может это сделать, разве что губернатор, что бы как-то повысить свой рейтинг.

W Walery Это такая гарантирующая законность структура! Например, при ее наличии тебя в РФ уже не было бы. Ну сам подумай - кто ты и что ты? Ответ прост - ты тварь продажная...