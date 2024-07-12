ЦБ: банки будут блокировать переводы клиента при подозрительных СМС или звонках

Российские банки с 25 июля на два дня будут блокировать переводы, если клиент получил много СМС или вел продолжительные звонки, поскольку это может говорить о попытке мошенников украсть денежные средства, сообщает РБК.
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