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ЦБ: банки будут блокировать переводы клиента при подозрительных СМС или звонках

ЦБ: банки будут блокировать переводы клиента при подозрительных СМС или звонках

Российские банки с 25 июля на два дня будут блокировать переводы, если клиент получил много СМС или вел продолжительные звонки, поскольку это может говорить о попытке мошенников украсть денежные средства, сообщает РБК.

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