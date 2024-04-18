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Звездам пришлось объясняться с налоговой из-за Елены Блиновской

Звездам пришлось объясняться с налоговой из-за Елены Блиновской

Иван Ургант незаконно получал деньги от Елены Блиновской У шоумена Ивана Урганта возникли небольшие трудности с налоговой из-за королевы марафонов Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, перед семьей которой он выступал на нескольких праздниках.

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