Звездам пришлось объясняться с налоговой из-за Елены Блиновской

Иван Ургант незаконно получал деньги от Елены Блиновской У шоумена Ивана Урганта возникли небольшие трудности с налоговой из-за королевы марафонов Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, перед семьей которой он выступал на нескольких праздниках.