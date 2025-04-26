НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

«Челси» забивает не более 2 голов в 6 матчах АПЛ подряд. 2.02 – тренд прервется в игре против «Эвертона»

«Челси» забивает не более 2 голов в 6 матчах АПЛ подряд. 2.02 – тренд прервется в игре против «Эвертона»

«Челси» примет «Эвертон» в 34-м туре АПЛ. «Челси» – явный фаворит с коэффициентом 1.50. На «Эвертон» можно поставить за 7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх