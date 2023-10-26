Кому из почитаемых в церковный праздник 27 октября святых помолиться, категорические запреты дня Марина ОнегинаВ эту пятницу, 27 октября, прихожане православной веры прибегают к молитвам в храмах и домах, обращаясь за помощью к святым, почитаемым в этот день.