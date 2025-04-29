«Опять баранина на ведре»: мигрант перегородил дорогу скорой помощи в Балашихе. Больной пациент чуть не умер

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Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Наглый чужеземец с бородой мешал выехать из двора автомобилю неотложки с пациентом на борту.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Чем больше мигрантов, тем больше преступлений.
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5 час.
Вячеслав Денисов
Не нашлось мужиков кувыркнуть жестянку придурка на обочину?
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2 час.
Вячеслав Денисов
У них в ауле - пешеход должен обходить сидящего на ишаке с поклонами.
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2 час.
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