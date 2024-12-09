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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Отличная статья👍Это ПОЗОРИЩЕ🤮 кроме Шамана все это стадо животных🤮гнать сраной метлой💯Сколько можно терпеть это П...Не норма – просто...
  • Бендер Задунайский
    Англосаксы моральные педерасты .Посольство России...
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам..."Не знаешь русски...

Запись "Песни года": Тайна $1 млн, "чёрный список" звёзд и скандалы вместо творчества

Запись "Песни года": Тайна $1 млн, "чёрный список" звёзд и скандалы вместо творчества

"Песня года", которой много лет руководит продюсер Игорь Крутой , является одним из главных праздничных концертов, где собираются самые популярные певцы, музыканты и артисты, чтобы, как минимум, посветить лицом на камеру.

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Комментарии
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Амара Карпова
Это стадо животных &quot;поющих&quot; уже пора гнать поганой метлой💯
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19 час.

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