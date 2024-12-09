Запись "Песни года": Тайна $1 млн, "чёрный список" звёзд и скандалы вместо творчества

"Песня года", которой много лет руководит продюсер Игорь Крутой , является одним из главных праздничных концертов, где собираются самые популярные певцы, музыканты и артисты, чтобы, как минимум, посветить лицом на камеру.
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