Армия Индии снова заявила о нарушении режима прекращения огня Пакистаном

Военнослужащие Пакистана открыли стрельбу вдоль линии контроля и международной границы в приграничных округах Джамму и Кашмира, индийские войска отреагировали быстро и пропорционально, заявил представитель министерства обороны Индии, его слова приводит газета Hindustan Тimes.
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