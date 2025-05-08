Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы ВС РФ восстановили в ДНР мемориал в честь погибших красноармейцев

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Центр» восстановили в Донецкой Народной Республике мемориальный комплекс «Братская могила 1665» в честь советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.

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