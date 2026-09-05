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Аргументы и Факты

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Мендель обвинила режим Зеленского в разрушении Украины

Мендель обвинила режим Зеленского в разрушении Украины

Киевский режим, отказываясь от переговоров по урегулированию конфликта с РФ, разрушает Украину. Об этом в соцсети Х* написала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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