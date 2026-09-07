Новая экранизация Resident Evil обещает уникальные особенности T-вируса

Режиссёр Зака Креггера представил детали грядущей экранизации хоррор-серии Resident Evil, которая запланирована к выходу 18 сентября 2026 года.
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