В Китае прокомментировали требование Японии убрать памятник в Хабаровске

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала Токио порвать с милитаризмом и начать извлекать уроки из историиЯпония должна извлечь уроки из истории и полностью порвать с милитаризмом.
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