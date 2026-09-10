Более 200 здоровых детей родились у матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье у женщин с ВИЧ-инфекцией родились 225 здоровых детей. Будущие мамы получают медицинскую помощь во время беременности, родов и после появления ребенка.
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