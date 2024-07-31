Пермские бизнесмены рассказали, за какую зарплату готовы работать «на дядю»

Каждый третий пермский предприниматель готов перейти в найм при условии зарплаты в 400 тысяч рублей. Еще половина бизнесменов задумается о переходе, если будет предложена заработная плата от 240 тысяч рублей.
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