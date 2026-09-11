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Царьград

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ЦБ сохранил прогноз роста экономики РФ на уровне 0-1%

ЦБ сохранил прогноз роста экономики РФ на уровне 0-1%

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что экономический рост России в 2022 году останется в рамках прогноза 0-1%.

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