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В Роспотребнадзоре назвали продукты, которых лучше избегать после COVID-19

Некоторые продукты лучше не есть переболевшим коронавирусом - есть большой список того, на что их стоит заменить, рассказала РИА "Новости" эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

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