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Крымская газета

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Да будет свет: чему радуются и на что жалуются жители Уваровки Нижнегорского района

Да будет свет: чему радуются и на что жалуются жители Уваровки Нижнегорского района

Зимние забавы Виктор Герасимчук, заведующий ДК: – У нас действуют несколько детских и взрослых вокальных коллективов.

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