Ozon Банк запустил новую программу лояльности для клиентов-физлиц, сообщила пресс-служба Ozon. За оплату покупок вне маркетплейса клиентам будут начислять звезды, которые можно будет списать на Ozon, купив товары из специальной подборки.
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