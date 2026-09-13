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Некому идти «в штурма»: почему Россия пока не нажимает кнопку мобилизации

Некому идти «в штурма»: почему Россия пока не нажимает кнопку мобилизации

В соответствии с обнародованной статистикой призывов, после развала Советского Союза к срочной службе были привлечены не менее 12,5-13 млн граждан, то есть около половины озвученного в своё время Шойгу мобресурса.

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