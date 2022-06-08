В Хабаровском крае сотрудниками транспортной полиции Ванино возбуждены уголовные дела по факту незаконной добычи крабов

Обеспечивая охрану общественного порядка в бухтах Ванинского и Советско-Гаванского районов транспортные полицейские установили и задержали троих местных жителей 24, 31 и 54 лет, которые в бухтах Обманная и Сетуан Советско-Гаванского района с помощью самодельных ловушек осуществляли незаконный вылов краба.
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