Точка невозврата: Володина назвала год, когда жизнь в России изменится навсегда

Астролог рассказала о том, какие именно изменения произойдут в мире. Василиса Володина кадр шоу "Малахов" на канале "Россия-1"Василиса Володина считает, что в обозримом будущем жизнь в России начнет стремительно меняться.
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