Haaretz: Парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных

Кабинет министров Израиля в рамках голосования утвердил договорённости с действующим на территории Палестины движением ХАМАС, в рамках которых сражения в секторе Газа окажутся приостановлены, а ряд заложников возвращены к своим семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии