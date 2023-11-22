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Haaretz: Парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных

Haaretz: Парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных

Кабинет министров Израиля в рамках голосования утвердил договорённости с действующим на территории Палестины движением ХАМАС, в рамках которых сражения в секторе Газа окажутся приостановлены, а ряд заложников возвращены к своим семьям.

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