Дмитрий Медведев Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, который пригрозил атакой на Санкт-Петербург, если Российская армия пересечёт границу с Литвой, должен помнить историю своей страны.
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