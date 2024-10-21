Театр абсурда
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Театр абсурда

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Медведев напомнил о разделах Польши и назвал Варшаву российским городом

Медведев напомнил о разделах Польши и назвал Варшаву российским городом

Дмитрий Медведев Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, который пригрозил атакой на Санкт-Петербург, если Российская армия пересечёт границу с Литвой, должен помнить историю своей страны.

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