Столичный метрополитен получил 80 новых вагонов «Москва-2026» этим летом

За лето Московский метрополитен получил 80 вагонов «Москва-2026». Поезда этой модели продолжают поступать на Замоскворецкую линию, где число составов нового поколения достигло 60.
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