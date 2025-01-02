Экс-игрок Пономарев назвал фейком видео с нецензурной бранью Овечкина

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что не верит в подлинность видеозаписи, на которой запечатлено, как российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин использует нецензурную брань.
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