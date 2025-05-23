Взыскивают миллионы: Минобороны судится с РЖД

Минобороны России подало серию исков к РЖД с требованием взыскать более 30 млн рублей. Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с серией исков к ОАО "РЖД", требуя взыскать с компании более 30 млн рублей.
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