Это вам не страну грабить,тут придётся отсидеть Донецкая группа новостей.
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Стега Сибиряк
Хохлы.одним словом
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4 н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Это вам не страну грабить,тут придётся отсидеть Донецкая группа новостей.
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