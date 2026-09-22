Comtrans впервые вышел за пределы Москвы: что показали на выставке в Казани

В Казани стартовала XIX Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans. Экспозиция впервые за 26 лет переместилась из столицы России в столицу Татарстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
- ЮГ Татарстанца наказ...
- Фазлеева о Дне па...
Загрузка комментариев…