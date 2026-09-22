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Татар-информ

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Comtrans впервые вышел за пределы Москвы: что показали на выставке в Казани

Comtrans впервые вышел за пределы Москвы: что показали на выставке в Казани

В Казани стартовала XIX Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans. Экспозиция впервые за 26 лет переместилась из столицы России в столицу Татарстана.

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