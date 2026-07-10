Пять поселков на Харьковщине и один в ДНР: где продвинулись российские военные с 4 по 10 июля

Российские военные с 4 по 10 июля нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, а также установили контроль над шестью населенными пунктами в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
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