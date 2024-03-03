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Орбакайте призвала поконников не забывать о ней

Орбакайте призвала поконников не забывать о ней

Известные события зимы 2022 года привели к тому, что некоторые отечественные знаменитости оказались в опале из-за своей сомнительной позиции.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Орбакайте призвала поконников не забывать о ней&quot; Т... Автор, так кого Кристина  призвала- поклонников или покойников? 🤔
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16 час.
ВВ
Валентин Воробьев
В России прощают Осракайте многое, но предательства не простят
Ответить
14 час.

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