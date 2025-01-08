Аксёнов предупреждает: Крым рискует загрязнением уровня Кубани от мазута

В ближайшем будущем Крым может столкнуться с экологическими последствиями утечки мазута. Глава региона Сергей Аксёнов выразил обеспокоенность возможным ростом загрязнений до уровня, который уже зафиксирован в соседней Кубани.
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