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Аксёнов предупреждает: Крым рискует загрязнением уровня Кубани от мазута

Аксёнов предупреждает: Крым рискует загрязнением уровня Кубани от мазута

В ближайшем будущем Крым может столкнуться с экологическими последствиями утечки мазута. Глава региона Сергей Аксёнов выразил обеспокоенность возможным ростом загрязнений до уровня, который уже зафиксирован в соседней Кубани.

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