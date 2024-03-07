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«Париж – Ницца». 6-й этап. Гонщики проедут маршрут с пятью категорийными подъемами

«Париж – Ницца» 6-й этап Систерон – Ла Коль-Сюр-Луп, Франция 198,2 км Профиль/Карта Начало – 13.50 по московскому времени.

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