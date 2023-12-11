Бастрыкин потребовал доклад о расследовании поножовщины в ТЦ Москвы

Прокуратура г. Москвы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о покушении на убийство, возбужденное после драки с поножовщиной в московском ТЦ.
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