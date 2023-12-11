РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании поножовщины в ТЦ Москвы

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании поножовщины в ТЦ Москвы

Прокуратура г. Москвы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о покушении на убийство, возбужденное после драки с поножовщиной в московском ТЦ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх