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Поручения Владимира Путина улучшили экологическую обстановку Петербурга

Речь идёт о переводе городских котельных на «чистое» топливо. Перевод городских котельных на экологические виды топлива по поручению президента России Владимира Путина улучшил экологическую ситуацию Петербурга.

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