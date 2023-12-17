Поручения Владимира Путина улучшили экологическую обстановку Петербурга

Речь идёт о переводе городских котельных на «чистое» топливо. Перевод городских котельных на экологические виды топлива по поручению президента России Владимира Путина улучшил экологическую ситуацию Петербурга.
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