Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации вражеских БПЛА

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружены и ликвидированы несколько украинских беспилотников на территории одного из городских округов Воронежской области.
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