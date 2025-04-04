Северокорейский университет хочет открыть представительство в Сибири

«Ячейка» ведущего вуза КНДР — имени Ким Ир Сена — может появиться в новосибирском Академгородке. Сейчас решаются организационные вопросы и идет поиск потенциального места для размещения представительства.
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