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Сириец рассказал об атаках на христиан после свержения президента Башара Асада

Сириец рассказал об атаках на христиан после свержения президента Башара Асада

Житель сирийского города Маалюля, где большинство населения составляют христиане, рассказал RTVI, как они подвергались преследованиям после падения власти президента Башара Асада в декабре 2024 годаЖитель сирийского города Маалюля, где большинство населения составляют христиане, рассказал RTVI, как они подвергались преследованиям после свержения президента Башара Асада в декабре 2024 года.

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