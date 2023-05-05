Леброн Джеймс набрал 21 очко в 1-й половине матча с «Уорриорз», но после перерыва лишь 2 очка

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс уверенно начал второй матч серии с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1). Джеймс в первой четверти реализовал 6 из 8 с игры и набрал 14 очков.
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