Производство, эксплуатация и экспорт бомбардировщиков Н-5

Главное в тезисах: Рождение из копии: Фронтовой бомбардировщик Н-5, созданный методом реверс-инжиниринга советского Ил-28 в Харбине, поднялся в воздух 25 сентября 1966 года, спустя десять лет после снятия Ил-28 с производства в СССР.