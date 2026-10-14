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Производство, эксплуатация и экспорт бомбардировщиков Н-5

Производство, эксплуатация и экспорт бомбардировщиков Н-5

Главное в тезисах: Рождение из копии: Фронтовой бомбардировщик Н-5, созданный методом реверс-инжиниринга советского Ил-28 в Харбине, поднялся в воздух 25 сентября 1966 года, спустя десять лет после снятия Ил-28 с производства в СССР.

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