Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иван Охлобыстин: "По ходу – надо Европу спасать"

Иван Охлобыстин: "По ходу – надо Европу спасать"

Фото: Царьград. Три месяца назад, в августе 2024-го, президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому те жители зарубежных стран, которые разделяют свойственные для России традиционные ценности и подвергаются, в связи с этим давлению и дискриминации на либеральном Западе, отныне могут получить убежище в нашей стране по упрощённой схеме… Нужно сказать, что данная проблема, вопреки отдельным "остротам" сбежавших из России после начала СВО местных либералов – "мол, у кого в цивилизованном мире может возникнуть мысль переехать в кровавый Мордор?", – является более чем актуальной.

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