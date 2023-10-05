Какой сюрприз! «Роснано» не сможет до конца 2023 года выполнить обязательства перед кредиторами… Объём их, видите ли, превышает активы этой «корпорации».
ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: «РОСНАНО» БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО ОБРЕЧЕНО
Комментарии
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Александр Батт
Это Чубайс все завалил.
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2 час.
Сергей Дмитриев
"Ржавый Толик горько плачет, //что вступал в КПСС."
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Роснано должен был возглавить человек который его придумал или хотя бы быть там заместителем но жадность мартышку сгубила.
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1 час.
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