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ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: «РОСНАНО» БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО ОБРЕЧЕНО

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: «РОСНАНО» БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО ОБРЕЧЕНО

Какой сюрприз! «Роснано» не сможет до конца 2023 года выполнить обязательства перед кредиторами… Объём их, видите ли, превышает активы этой «корпорации».

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Комментарии
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Александр Батт
Это Чубайс все завалил.
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2 час.
Сергей Дмитриев
&quot;Ржавый Толик горько плачет, //что вступал в КПСС.&quot;
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Роснано должен был возглавить человек который его придумал или хотя бы быть там заместителем но жадность мартышку сгубила.
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1 час.

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