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Джоанг Роуллинг троллит сексуальные меньшинства

Джоанг Роуллинг троллит сексуальные меньшинства

Английская писательница Джоан Роулинг отреагировала на сообщение шотландской полиции о том, что в ее вчерашних словах не было состава преступления:«Надеюсь, каждой жительнице Шотландии, не желающей молчать о реальности и важности вопроса биологического пола, эта новость придаст уверенности в своей правоте.

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